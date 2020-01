Remshalden (dpa/lsw) - In Remshalden im Rems-Murr-Kreis ist auf einer Grünfläche eine Leiche gefunden worden. Es werde davon ausgegangen, dass der oder die Tote schon länger dort lag, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. Eine Frau habe der Polizei am Freitag gegen 18.30 Uhr mitgeteilt, dass sie menschliche Überreste entdeckt habe. "Polizisten haben dann einen Leichnam feststellen können", sagte der Sprecher. Es werde nun etwa Hinweisen nach vermissten Personen nachgegangen. Unklar war noch, ob es sich um den Leichnam einer Frau oder eines Mannes handelt. Am Fundort an der Bundesstraße 29 in Remshalden-Grunbach war die Kriminalpolizei auch am späten Freitagabend noch im Einsatz.