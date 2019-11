Reinbek (dpa/lno) - Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagvormittag die Gemeinschaftsschule Reinbek im Schulzentrum Mühlenredder nach Sprengstoff durchsucht. Unbekannte hatten am Mittwochabend in einer Mail mit einer Bombe gedroht, sagte ein Polizeisprecher. Da in der Schule am Donnerstag ein Elternsprechtag geplant war, fand kein Unterricht statt. Zahlreiche Lehrkräfte und Eltern, die zu dem Sprechtag gekommen waren, mussten jedoch nach Angaben des Sprechers die Schule verlassen. Auch ein benachbarter Kindergarten und eine Flüchtlingsunterkunft wurden vorsorglich geräumt. Ob sich tatsächlich ein gefährlicher Gegenstand in dem Schulgebäude befand, stand zunächst nicht fest. Zuvor hatte NDR 90,3 darüber berichtet.