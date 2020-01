Lebensgefahr: Zwei Arbeiter in Silo verschüttet

Regensburg (dpa/lby) - Bei Arbeiten in einem Silo in Regensburg sind zwei Männer unter Tonnen von Sand verschüttet und lebensgefährlich verletzt worden. Retter hätten die beiden Männer befreit, teilte die Polizei mit. Sie seien komplett verschüttet gewesen. Die Männer seien im Rettungswagen reanimiert in eine Klinik gebracht worden. Ihr Zustand war weiter kritisch. Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.