Regensburg (dpa/lby) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend in Regensburg entschärft worden. Der 500 Kilo schwere Sprengkörper sei bei Bauarbeiten im Stadtbezirk Schwabelweis entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Rund 2100 Menschen waren aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen, darunter auch Bewohner einer Behinderteneinrichtung. Sie konnten am Abend zurück in ihre Häuser.

In einer Arena wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Der Schiffsverkehr auf der Donau und teilweise auch der Luftraum wurden laut Polizei zeitweise ebenso gesperrt. Die Beamten lobten die Zusammenarbeit mit den Anwohnern, deren gute Mitwirkung das Entschärfen sehr beschleunigt habe.