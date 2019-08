Urlauberin an Rügener Steilküste in Großeinsatz geborgen

Putgarten (dpa/mv) - Erneut hat eine Kletterpartie an der Rügener Steilküste einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Urlauberpaar war am Mittwoch nahe des Kap Arkona an der Nordspitze der Insel die Steilküste hinaufgeklettert, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen mitteilte. Auf halber Strecke in etwa 50 Meter Höhe sei die 51-Jährige nicht weitergekommen und musste gerettet werden. Neben einem Rettungshubschrauber waren drei freiwillige Feuerwehren, die Höhenrettung und weitere Kräfte im Einsatz.