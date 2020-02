Potsdam (dpa/bb) - Brandenburger Berufsfeuerwehren haben am Dienstag zum Tag des Europäischen Notrufs in zahlreichen Tweets über ihre alltäglichen Einsätze informiert. Zwischen 12.00 und 14.00 Uhr seien alle Notrufeinsätze unter dem Motto "Twittergewitter" veröffentlicht worden, sagte Andreas Tausche, Beauftragter der Regionalleitstelle Nordwest für den Kurznachrichtendienst. Es habe im Netz eine breite Zustimmung für die Aktion gegeben.

Bis zum Nachmittag zählte die Regionalleitstelle 147 Einsätze in Potsdam-Mittelmark, Teltow Fläming und Potsdam. In der Regionalleitstelle Lausitz wurden nach eigenen Angaben 195 Einsätze registriert, in der Leitstelle Brandenburg seit Mitternacht 142. In Brandenburg beteiligten sich die Berufsfeuerwehren aus Cottbus, Brandenburg und Potsdam an der Aktion.

Der 11. Februar ist traditionell der Tag des Europäischen Notrufs - passend zur Nummer 112. Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland beteiligten sich mit Hunderten Tweets an der Aktion.

Unter den Einzelmeldungen der Regionalleitstelle Lausitz waren Tweets wie: "In Spremberg droht eine Baumkrone auf die Straße zu stürzen, die Feuerwehr ist unterwegs". Etwa eine Stunde später hieß es: "Schräg stehender Baum wurde entfernt". Zudem ging es um Notarzteinsätze wie "Patient wird mit Hubschrauber vom Landkreis Oderspreewald-Lausitz nach Cottbus verlegt". Im Jahr 2018 wurden nach Angaben der Leitstelle 89 748 mal Rettungswagen, und mehr als 5000 mal Hubschrauber losgeschickt; dazu kamen 3672 Krankentransporte.

Tausche und die Feuerwehr-Kameraden in Nordwestbrandenburg informierten über "Twittergewitter" vor allem über die Funktion des Notrufs und die Frage, worüber man unter 112 Auskunft geben sollte. Am allerwichtigsten sei die Ortsangabe, erklärte er. Seinen Angaben zufolge gingen in der Regionalleitstelle im vergangenen Jahr 250 000 Anrufe ein, 100 000 davon waren Einsätze. "Vor allem Brände und Stürme merken wir sofort, da gehen die Einsatzzahlen hoch."

Das bestätigte auch Kreisbrandmeister Tobias Pelzer aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Die Feuerwehr hatte ihm zufolge aufgrund der langanhaltenden Trockenheit insbesondere mit vielen Wald- und Vegetationsbränden zu kämpfen. Im vergangenen Jahr seien im Landkreis 19 325 Rettungsdiensteinsätze sowie 1 351 Feuerwehreinsätze registriert worden, davon 336 Brände. Dazu kamen 241 Fehlalarme.