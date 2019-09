Bombenentschärfung in Potsdam: Sperrkreis eingerichtet

Potsdam (dpa/bb) - Der Sperrkreis von rund 800 Metern zur Entschärfung von fünf Weltkriegsbomben in Potsdam ist am Mittwochvormittag eingerichtet worden. Rund 800 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie zeigten sich nach Angaben der Stadt kooperativ. Betroffen sind auch die Bewohner einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen. Wann genau mit der Entschärfung begonnen werden kann war, war zunächst noch unklar.

Die 250 Kilogramm schweren Blindgänger waren bei der systematischen Kampfmittelsuche entlang der Michendorfer Chaussee gefunden worden. Drei der fünf US-Fliegerbomben werden zwischen Michendorfer Chaussee und Templiner Straße unschädlich gemacht. Zwei der Bomben liegen in einem unbewohnten Waldstück in Potsdam, wo sie auch entschärft werden. Seit 1990 wurden 200 Weltkriegsbomben mit einem Gewicht von mehr als 100 Kilogramm in der Landeshauptstadt gefunden.