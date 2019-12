Bombe in Potsdam muss gesprengt werden

Potsdam (dpa/bb) - Die 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Potsdam muss gesprengt werden. Eine Entschärfung, wie sie ursprünglich vorgesehen war, sei nicht möglich, teilte die Stadt am Dienstag auf ihrer Internetseite mit. "Die Bombe wird jetzt tiefer in die Erde gelegt, mit Sand abgedeckt und dann kontrolliert gesprengt", hieß es.

Am Morgen wurde ein Sperrkreis von etwa 800 Metern rund um den Fundort in der Pirschheide eingerichtet. Etwa 90 Helfer der Stadtverwaltung Potsdam, der Berufsfeuerwehr, der Bundespolizei und der Polizei waren im Einsatz. Im Sperrgebiet liegen ein Hotel und der Club der Wassersportfreunde. Da sich ansonsten keine weiteren Gebäude in dem Gebiet befinden, war eine Evakuierung nicht nötig.

Betroffen war der Verkehr: Die Zeppelinstraße zwischen den Bahnhöfen Pirschheide und Geltow wurde gesperrt. Die Regionalbahnlinie 23 wurde unterbrochen. Die Busse 580 und 631 wurden umgeleitet.