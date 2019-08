Polizei: Tote bei Schüssen in Supermarkt in Texas

El Paso (dpa) - Bei Schüssen in einem Supermarkt in El Paso hat es nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine Person sei festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei am Samstag vor Journalisten. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab, es gebe keine Bedrohung mehr. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.