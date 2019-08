Plochingen (dpa/lsw) - Rettungstaucher, Feuerwehr und Polizei haben am Montag im Neckar nach einem kleinen Jungen gesucht. Ob in Plochingen (Landkreis Esslingen) tatsächlich ein Kind in Gefahr war, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Zeugen hatten eine Streife angesprochen, weil sie einen Acht- bis Zehnjährigen hinter einem Brückengeländer gesehen hätten. Die Beamten trafen kurz darauf niemanden auf der Brücke an und starteten die Suchmaßnahmen. Auch ein Polizeihubschrauber und Boote mit Sonargeräten waren beteiligt, ein Kind entdeckten sie im Wasser zunächst nicht. Bei der Polizei ging auch keine Meldung über ein vermisstes Kind ein.