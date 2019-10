Spoitgendorf/Zapkendorf (dpa/lmv) - Die Polizei ermittelt gegen eine Autofahrerin, die am Donnerstag im Landkreis Rostock mit ihrem Geländewagen frontal auf mehrere Fußgänger zugefahren ist. Die Fahrerin habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 50-Jährige war zunächst in Spoitgendorf auf eine Fußgängerin zugefahren. Die Passantin konnte sich den Angaben zufolge hinter einen Baum flüchten. Anschließend raste die Frau nach Polizeiangaben in Zapkendorf auf eine Familie mit einem zweijährigen Kind zu. Sie konnten sich durch einen Sprung in den Straßengraben retten. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Polizisten stellten die Fahrerin an ihrem Wohnort. Der Geländewagen und Führerschein wurden sichergestellt, die Frau in ärztliche Obhut übergeben.