Otterberg (dpa/lrs) - In einem Wald nahe Otterberg (Kreis Kaiserslautern) ist eine Kiste mit US-Gewehrmunition aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin des Forstamts habe die in einem Erdloch liegende und verwitterte Metallkiste am Montag gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Munition darin stamme möglicherweise aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Streife stellte die Kiste sicher, der Inhalt soll durch den Kampfmittelräumdienst entsorgt werden. Weitere Details waren zunächst unklar.

