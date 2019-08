Osterwieck (dpa/sa) - Die Mutter des im Juli in Osterwieck (Landkreis Harz) ausgesetzten Säuglings ist wegen versuchten Totschlags festgenommen worden. Die 30-Jährige sei am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der einen sogenannten Unterbringungsbefehl erlassen habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde in eine Fachklinik für Psychiatrie gebracht. Sie war bis zum Mittwoch bereits in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus untergebracht gewesen.