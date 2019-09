Artikel per E-Mail versenden

Oschersleben (dpa/sa) - Ein zweijähriger Junge hat in Oschersleben versehentlich seine Mutter im Kinderzimmer eingeschlossen. Da der Junge die Kinderzimmertür nicht mehr öffnen konnte, wählte die 22-jährige Mutter den Notruf, teilte die Polizei in Haldensleben mit. Zuvor habe sie keinen Schlüsseldienst erreichen können. Die Polizisten konnten den Jungen dazu überreden, ihnen die Wohnungstür zu öffnen. Anschließend befreiten sie die Mutter wohlbehalten aus dem Kinderzimmer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag.