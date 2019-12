Oranienburg (dpa/bb) - Der Sperrbereich um eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Oranienburg ist eingerichtet. Die Feuerwehr habe am Morgen kontrolliert, ob alle Menschen den Sperrkreis von rund 1000 Metern um den Fundort der Bombe im Teidelweg verlasen haben, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Stadtverwaltung. "Die Bombe liegt laut Kampfmittelbeseitigungsdienst günstig und ist äußerlich in guten Zustand", so der Sprecher. Man erwarte derzeit keine Probleme für die Entschärfung, die gegen 10.00 Uhr beginnen solle.

In dem gesperrten Gebiet sind nach Angaben der Stadt rund 5200 Menschen gemeldet. Es ist die 209. entdeckte Weltkriegsbombe in Oranienburg seit der ersten Zählung im Oktober 1991. Zuletzt war nach Angaben der Stadt eine Bombe im Wald zwischen Gewerbepark Nord und Klinkerhafen gesprengt worden.