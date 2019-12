Oranienburg (dpa/bb) - Die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe mit chemischen Langzeitzünder hat am Donnerstag in Oranienburg begonnen. Am Morgen hatten rund 5200 Menschen, die in einem Sperrkreis von rund 1000 Metern gemeldet sind, das Gebiet um die Fundstelle am Treidelweg verlassen.

Wenn die Entschärfung planmäßig verlaufe, sei eine Aufhebung der Sperrungen zwischen 14.00 und 15.00 Uhr vorgesehen, teilte die Stadtverwaltung am Vormittag mit. "Da Entschärfungen immer mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden sind, kann sich die Freigabe aber auch deutlich nach hinten verschieben", hieß es weiter. Die Bombe liege laut Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) günstig und sei äußerlich in guten Zustand.

Der Blindgänger war im November in Ufernähe des Oder-Havel-Kanals gefunden worden, der bereits am Montag gesperrt wurdet. Der Kanal gilt als Hauptwasserstraße von Norden und Osten nach Berlin und umgekehrt. Vier Kitas, ein Hort, eine Grundschule, ein Seniorenheim und das Medizinische Versorgungszentrum befinden sich im gesperrten Gebiet. Für die Betroffenen wurden Anlaufstellen außerhalb des Sperrkreises eingerichtet. Die Entschärfung betraf auch Fahrgäste der S-Bahnlinie 1 sowie den Regional- und Fernverkehr. Der S-Bahnhof Lehnitz konnte nicht angefahren werden, zwischen Birkenwerder und Oranienburg fuhren Busse statt Züge.

Es ist die 209. entdeckte Weltkriegsbombe in Oranienburg seit der ersten Zählung im Oktober 1991. Die Kreisstadt im Landkreis Oberhavel war im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert worden, weil dort Rüstungsbetriebe und chemische Industrie angesiedelt waren.