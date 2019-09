Olsbrücken (dpa/lrs) - Rauch in einer Kita hat am Dienstagmittag in der Ortsgemeinde Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) für erhebliche Aufregung gesorgt. 30 Kinder und 14 Erwachsene hätten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit. Verursacht worden war der Rauch von einer defekten Leuchtstofflampe. An dem Gebäude entstand kein Schaden. Die Hauptstraße in Olsbrücken wurde während des Einsatzes gesperrt.