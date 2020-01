Nidderau (dpa/lhe) - Wegen einer vermeintlichen Bombe ist am Freitagabend eine Tankstelle in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) abgesperrt worden. Eine Mitarbeiterin hatte der Polizei am Freitagabend einen verdächtigen Gegenstand gemeldet, der auf einer Zapfsäule lag und aus dem Drähte herausragten, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Eine Streife konnte demnach nicht feststellen, um was es sich handelte.

Die Polizisten informierten dem Sprecher zufolge Sprengmeister des Landeskriminalamtes aus Wiesbaden. Die konnten den Gegenstand über ein Foto ebenfalls nicht klassifizieren. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass es sich wohl um einen selbstgebastelten Puppenkopf aus Pappmaché handelte. Wer den Puppenkopf auf der Zapfsäule ablegte, ist der Polizei zufolge nicht bekannt.