Potsdam (dpa/bb) - Eine verdächtige Paketsendung mit leeren Granatkörpern in Nudow (Potsdam-Mittelmark) hat am Freitagmittag zu Verzögerungen im Zugverkehr geführt. Der Bahnhof Saarmund war ab 13.19 Uhr für knapp eine Stunde gesperrt, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Die Züge der Regionalbahnlinien 21 und 22 hielten dort infolge nicht und wurden umgeleitet.

Die Paketsendung war laut Polizei am Vormittag im Depot eines Paketdienstes entdeckt worden. Die Polizei evakuierte den Bereich und richtete einen Sperrkreis ein, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Spezialisten untersuchten das Paket. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Bei der vermeintlichen Granate handelte es sich um zwei leere Granatkörper und eine leere Karabinerpatrone. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Am 1. Dezember 2017 war in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt worden, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel befanden. Darin wurde auch ein als QR-Code verschlüsseltes Schreiben entdeckt, mit dem DHL um eine Millionensumme in Bitcoins erpresst wurde. Der Apotheker alarmierte die Polizei, niemand wurde verletzt.