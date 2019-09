Luckenwalde (dpa/bb) - Die mehrstündige Suche nach einer vermissten Berlinerin und ihrem Hund in einem Waldgebiet bei Frankenförde (Teltow-Fläming) endete glücklich. Beide seien von einem Polizeihubschrauber gefunden worden, wohlbehalten, aber erschöpft, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit.

Der Ehemann hatte am Nachmittag den Angaben zufolge seine Frau vermisst gemeldet. Bei einem Spaziergang auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz hatte sich das Paar aus den Augen verloren. Die Frau konnte noch den letzten Standort per Handy an ihren Mann verschicken, doch dann war der Akku leer. Die Suche durch Angehörige und Polizei blieb zunächst erfolglos. Erst aus der Luft konnten der Hund und sein Frauchen ausfindig gemacht werden.