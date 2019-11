Nordhausen (dpa/th) - In Nordhausen ist bei Bauarbeiten am Theater ein Bombenblindgänger gefunden worden. Die umliegenden Bereiche sollten sofort evakuiert werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Bereits kurz nach dem Fund der Bombe, die vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, wurde mit der Evakuierung des Theaters begonnen, sagte ein Stadt-Sprecher.

Derzeit gehen die Experten davon aus, dass um den Fundort Menschen in einem Radius von etwa einem Kilometer vorsorglich in Sicherheit gebracht werden müssen. Welche Straßenzüge in diese Zone fallen, war zunächst noch unklar. Nach Angaben des Sprechers könnten rund 15 000 Bewohner betroffen sein - der Blindgänger wurde mitten in der Stadt gefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Bombe einen Langzeitzünder, der mit Säure funktioniert. "Deshalb ist Gefahr in Verzug, und wir mussten sofort mit der Evakuierung beginnen", sagte der Sprecher. Demnach kann die Säure bei Bewegung des Blindgängers noch reagieren und so die Bombe zünden. Im Zweiten Weltkrieg war Nordhausen Ziel alliierter Bombenangriffe.

Für die Koordinierung der Entschärfung wurde ein Lagezentrum eingerichtet. Die Bombe wurde bei Sanierungsarbeiten am Theater gefunden. Weil in der Stadt oft Blindgänger entdeckt werden, ist es laut Stadt-Sprecher Vorschrift, dass bei Schachtarbeiten eine Entschärfungsfirma mit vor Ort ist - so auch in diesem Fall.