Nordenham (dpa/lni) - Passanten haben am Sonntag in einem Park in Nordenham im Landkreis Wesermarsch die Leiche eines Mannes gefunden. Es handele sich um einen 50-Jährigen aus Nordenham, Angaben zur Todesursache könnten zunächst nicht gemacht werden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Passanten einen herrenlosen Hund gefunden, der sich mit seiner Leine an einer Grabenböschung verfangen hatte. Wenig später wurde in einem angrenzenden, etwa zehn Meter breiten wasserführenden Graben der leblose Mann entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Leiche, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei ermittelt.