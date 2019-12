Nohfelden/Saarbrücken (dpa) - In einem Ferienpark im saarländischen Nohfelden ist zum zweiten Mal an diesem Wochenende Feueralarm ausgelöst worden. 138 Badegäste mussten am Sonntag nur in Badekleidung das Schwimmbad verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie wurden in einem Nebengebäude untergebracht. Bereits am Samstag hatte es einen Alarm gegeben, bei dem die Gäste ebenfalls nur in Badesachen von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht worden waren. Dem Polizeisprecher zufolge konnte am Sonntag ebenso wie am Tag zuvor kein Brand festgestellt werden. Verletzt wurde an beiden Tagen niemand, wie es hieß.

Im Gegensatz zu dem Alarm am Samstag hat der Kohlenmonoxid-Melder am Sonntag laut Polizei aber nicht angeschlagen. Daher sei es auch nicht nötig gewesen, die betroffenen Bereiche zu belüften. Etwa 40 Minuten, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatten, konnten die Badegäste am Sonntag wieder in das Schwimmbad zurückkehren.

Insgesamt mussten am Samstag rund 350 Menschen, unter anderem auch aus der Verwaltung, den Ferienpark am Bostalsee vorübergehend verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein technischer Defekt der Sprinkleranlage sei der Grund gewesen, teilte die Feuerwehr Samstagabend mit.