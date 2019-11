Niederländische Polizei: Flugzeuginsassen in Amsterdam in Sicherheit

Amsterdam (dpa) - Nach einem Zwischenfall in einem Flugzeug am Amsterdamer Flughafen Schiphol sind Passagiere und Besatzung nach Angaben der Polizei in Sicherheit. Das teilte die Behörde am Mittwochabend via Twitter mit. Auch der Flughafen twitterte das.