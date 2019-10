Neumünster (dpa/lno) - Durch einen mutmaßlichen Pfefferspray-Einsatz an einer Berufsschule in Neumünster sind am Donnerstag zahlreiche Berufsschüler verletzt worden. Sie klagten über tränende Augen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Nach ersten Angaben war von bis zu 50 Betroffenen die Rede. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Schüler.