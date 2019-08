Neuenstein (dpa/lsw) - Beim Fällen eines Baumes ist ein Mann in einem Waldstück bei Neuenstein (Hohenlohekreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte der 72-Jährige eine größere Buche gemeinsam mit seinem Sohn fällen. Während der Arbeiten am Montagabend fiel ein massiver Ast aus etwa zehn Metern Höhe hinab und traf den Mann am Kopf, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Obwohl der Mann einen Schutzhelm trug, starb er noch am Unfallort.