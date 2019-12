Neu-Ulm (dpa/lby) - Eine Seniorin ist in Neu-Ulm mit ihrem Auto durch eine Hauswand in ein Wohnzimmer gefahren. Nach Polizeiangaben hatte sie am Montag - offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet - an einer Kreuzung einen Linienbus übersehen. Als sie ihn bemerkte, verriss sie vor Schreck das Lenkrad, fuhr gegen das Haus und durchbrach die Wand. Die 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die beiden Hausbewohner befanden sich im ersten Stock und blieben unverletzt. An dem Haus entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Fahrer und die Insassen des Busses blieben ebenfalls unverletzt.