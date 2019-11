Neckarsulm (dpa/lsw) - Ein 86-Jähriger ist in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) kopfüber von einer Leiter gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann habe im Fahrstuhlschacht seines Hauses eine Reparatur durchgeführt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch lautes Rufen habe er auf sich aufmerksam machen können. Seine Frau alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Er kam in ein Krankenhaus. Wieso der Mann am Mittwochnachmittag von der Leiter stürzte, war zunächst unklar.