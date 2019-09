München (dpa/lby) - In ihrer Pause haben zwei Sanitäter ein bewusstloses Kleinkind vor dem Ersticken gerettet. Die beiden Mitarbeiter der Johanniter hatten nach Angaben der Hilfsorganisation vom Freitag ihren Krankenwagen vor einem Münchner Einkaufszentrum geparkt, als mehrere Menschen an das Fahrzeug klopften. In den Händen hielten sie ein Kleinkind, das wegen Sauerstoffmangels blau angelaufen war. Ein Klumpen Babybrei steckte im Hals des eineinhalb Jahre alten Kindes. Die Retter beendeten ihre Pause und holten den Breiklumpen aus dem Hals. Das Kind kam am Donnerstag in eine Klinik.