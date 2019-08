Merseburg (dpa/sa) - Ein kleiner Junge ist in Merseburg (Saalekreis) von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und tödlich verunglückt. Der Siebenjährige war offenbar alleine in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Montag in Halle mitteilte. Seine Mutter brachte gerade die jüngeren Geschwister zur Kita. Nachbarn hätten das Kind am Morgen am Boden liegen sehen und den Rettungsdienst alarmiert, teilte die Polizei Saalekreis mit. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und der MDR Sachsen-Anhalt berichtet.