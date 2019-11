Meiningen (dpa/th) - In Meiningen ist am Dienstagabend bei Bauarbeiten an einem Gleis eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die Bombe wird über Nacht von Polizei und Sicherheitskräften bewacht und soll am Mittwoch entschärft werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Es gehe keine akute Gefahr von ihr aus. Die Evakuierung soll 9.00 Uhr beginnen, betroffen sei ein Radius von rund 500 Metern um den Fundort in der Berliner Straße. Betroffene Anwohner müssten damit rechnen, dass sie frühestens nach zehn Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Betroffenen, die nicht bei Verwandten oder Bekannten untergebracht werden können, werde Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.