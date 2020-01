Meiningen (dpa/th) - Bei einem zur Polizeiinspektion in Meiningen gebrachten verdächtigen Päckchen hat der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gegeben. Weder gehe radioaktive Strahlung von dem Umschlag aus, noch hätten Kampfstoffe nachgewiesen werden können, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor hatte ein Mann den auf einem Weg gefundenen Umschlag auf die Inspektion gebracht. Auf dem Päckchen war unter anderem in verschiedenen Sprachen das Wort "Sarin" geschrieben gewesen. Im Inneren befanden sich Glasampullen mit kristalliner Substanz. Bei Sarin handelt es sich um ein gefährliches Nervengift. Die Polizeiinspektion wurde vorsichtshalber evakuiert. Am Nachmittag konnten die Beamten wieder in die Dienststelle zurückkehren.