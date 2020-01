Mainz (dpa/lrs) - Vermutlich durch einen technischen Defekt ist es am Sonntag in einem Auto auf der A643 bei Mainz zu einem Motorbrand gekommen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zwischen den Anschlussstellen Mombach und Gonsenheim in Fahrtrichtung Wiesbaden niemand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Mehr als eine Stunde lang sei es zu einer Teilsperrung gekommen, dabei hätten sich auch Rückstaus gebildet. Diese hätten sich nach Abschluss der Löscharbeiten aber zügig wieder aufgelöst.