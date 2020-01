Mainz (dpa/lrs) - Verletzte, Brände, eine Schlägerei, aber auch viel Glück und Nachbarschaftshilfe gab es in der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz. In Dreisbach (Westerwaldkreis) zündete ein 27-Jähriger einen Böller. Er explodierte in seiner Hand, der Mann verletzte sich an einem Finger und musste ins Krankenhaus.

In Bausendorf (Kreis Bernkastel-Wittlich) brannte ein Wohnmobil. Der Brand wurde "durch Silvesterfeuerwerk hervorgerufen", wie es im Polizeibericht hieß. Dem Besitzer gelang es, den Brand schnell zu löschen. Ein Glück, denn in unmittelbarer Nähe zum Wohnmobil hätte ein 5000-Liter-Gastank explodieren können.

In Pirmasens gerieten zwei Männer auf einer Silvesterfeier mit zwei anderen in Streit. Einem 23-Jährigen und einem 28-Jährigen wurde dabei ins Gesicht geschlagen. Bevor die Polizei kam, waren die unbekannten Angreifer schon verschwunden.

In Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) nahm die Polizei in der Silvesternacht einem 51-jährigen aus dem Raum Blieskastel eine Schreckschusswaffe ab. Die Waffe hatte kein amtliches Prüfzeichen und der Besitzer keine Genehmigung.

Vielerorts brannten Balkone. In Pirmasens musste die Feuerwehr die Balkontür öffnen, da die Bewohnerin nicht zu Hause war. "Auf dem Balkon wurde durch die Feuerwehr abgelegter Unrat festgestellt, welcher sich durch eine Feuerwerksrakete entzündet hatte", berichtete die Polizei. "Durch aufmerksame Nachbarn wurde der Brand bereits von dem Nachbarbalkon aus gelöscht."

Auch in Mainz stand ein Balkon in Brand, die Flammen bedrohten Gebäude und Dach. "Beim Eintreffen war der Nachbar, der den Brand bemerkt hatte, bereits dabei, mit Wasser aus einem Gartenschlauch eine Brandausbreitung zu verhindern", berichtete die Feuerwehr.

Ebenfalls häufig: brennende Mülltonnen, zum Beispiel in Landau oder Asbach. "Das Feuer dürfte durch einen hineingeworfenen Silvesterknaller entstanden sein", berichtete die Polizei in Landau. In Pirmasens war die Tonne bereits vollkommen geschmolzen. "Es stellte sich heraus, dass ein 14-jähriger und 15-jähriger Jugendlicher nach dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern diese in der Mülltonne entsorgten", berichtete die Polizei.

In vielen Fällen stand die Brandursache an Neujahr noch nicht fest - aber der Brandzeitpunkt kurz nach Mitternacht war doch auffällig häufig. Zum Beispiel in Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim), wo ein Müllcontainer im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses brannte. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten insgesamt 44 Bewohner das Haus verlassen.