Magdeburg (dpa/sa) - Ein vier Jahre alter Junge ist in Magdeburg von einem Hund gebissen und verletzt worden. Der angeleinte Rottweiler einer 49 Jahre alten Frau habe sich auf einem Innenhof im Stadtteil Diesdorf plötzlich losgerissen und das Kleinkind attackiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vierjährige, der sich mit seinem Vater auf dem Hof befunden habe, sei in ein Krankenhaus gekommen. Nach dem Vorfall am Samstag sei der Hund zunächst in die Obhut der Tierrettung gekommen, hieß es.