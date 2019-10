Grömitz (dpa/lno) - Einsatzkräfte suchen aufgrund von Zeugenhinweisen nach einem möglicherweise in der Ostsee vor Grömitz (Kreis Ostholstein) abgestürzten Flugzeug. Daran seien Marine-Hubschrauber und auch ein Ölüberwachungs-Flugzeug beteiligt, sagte ein Sprecher des Landeskommandos am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Zeugen hätten unabhängig voneinander von etwas berichtet, dass "wie ein Absturz aussah".

Der mögliche Vorfall habe aber nichts mit einer Marineübung in der Ostsee zu tun, an der auch die Korvette "Oldenburg" teilnimmt, wie der Sprecher weiter sagte. Die daran beteiligten Flugzeuge seien alle sicher wieder gelandet. Die Suche in dem Gebiet dauerte am Nachmittag an.

Nach Angaben des Landeskommandos und der Polizeidirektion in Lübeck gibt es bislang keinerlei Bestätigung für einen solchen Notfall. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" über die Suche auf ihrer Internetseite berichtet.