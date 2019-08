Cottbus (dpa/bb) - Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat am Donnerstagmorgen in einer Großübung in Lübbenau/Neustadt eine Evakuierung simuliert. Konkret betroffen sei davon allerdings nur ein Gymnasium, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Mehr als 500 Schüler und Lehrer müssten das Gebäude verlassen, der Rest der Übung werde simuliert. Daran beteiligt seien Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Es werde unter realen Bedingungen geprobt. Zunächst hatte der rbb berichtet.