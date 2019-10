Teschendorf (dpa/bb) - In einem Wald nahe Löwenberger Land (Oberhavel) ist ein menschliches Skelett gefunden worden. Ein Zeuge hatte die sterblichen Überreste am Freitagnachmittag im Ortsteil Teschendorf entdeckt und die Polizei alarmiert, wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg am Samstag bestätigte. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" (online) berichtet. Ob es sich um einen natürlichen Tod oder ein Gewaltdelikt gehandelt hat, soll nun ein Todesermittlungsverfahren klären.