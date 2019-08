Toter Mann in Wohnung in Limbach-Oberfrohna gefunden

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Ein 58 Jahre alter Mann ist in einer Wohnung in Limbach-Oberfrohna tot gefunden worden. Die Leiche wurde am Mittwochvormittag entdeckt, wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Weitere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.