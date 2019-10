Heide (dpa/lno) - In Lieth bei Heide (Kreis Dithmarschen) wird am Mittwochmittag eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft. Dafür wird der Bereich nach Angaben der Polizeidirektion Itzehoe großräumig abgesperrt werden. Für die Aktion müssen rund 150 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Sie sollen unter anderem in einem nahe gelegenen Seniorenheim untergebracht werden. Die Evakuierungsmaßnahmen beginnen am Vormittag um 10.00 Uhr. Die eigentliche Entschärfung ist für 14.00 Uhr geplant. Die Fliegerbombe wurde bei einer gezielten Suche in drei Meter Tiefe neben dem Gelände der örtlichen Erdölraffinerie entdeckt.