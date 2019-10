Lieth (dpa/lno) - Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch eine alte Fliegerbombe in Lieth bei Heide entschärft. Sie lag unmittelbar neben dem Gelände einer Erdöl-Raffinerie in drei Metern Tiefe unter einem Feldweg. Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe war bei einer gezielten Suche auf alten Luftbildern entdeckt worden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Itzehoe sagte. Anwohner waren seit dem Morgen in einer Seniorenresidenz unterbracht.