Lichtenfels (dpa/lby) - Aus fünf Metern Höhe ist ein Gleitschirmflieger in Oberfranken abgestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 49-Jährige sei auf eine Obstwiese gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Der Helm habe noch schlimmere Verletzungen verhindert. Ursache für den Unfall dürften Probleme mit der Thermik gewesen sein, so die Polizei.