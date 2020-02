Trier/Leiwen (dpa/lrs) - Ein Großeinsatz der Feuerwehr in einem Seniorenheim in Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) ist vermutlich von einer kaputten Heizung verursacht worden. Bedingt durch einen technischen Defekt war am Dienstagmittag laut Polizei gefährliches Kohlenmonoxid ausgetreten. Eine verletzte Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Bis eine Fachfirma die Heizung reparieren konnte, waren 40 Feuerwehrleute und 25 weitere Rettungskräfte mit Unterstützung durch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Sieben Personen mussten zwischenzeitlich anderenorts untergebracht werden.

