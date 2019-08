Wohnhaus in Leipzig nach Riss in Außenfassade evakuiert

Leipzig (dpa/sn) - An der Giebelwand eines Wohnhauses in Leipzig ist am Dienstagabend ein langer Riss entdeckt worden. Es bestehe Einsturzgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Alle 30 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Nun müsse die Ursache geklärt und die Standfestigkeit geprüft werden, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.