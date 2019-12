Leipzig (dpa) - Nach einer langwierigen Evakuierungsaktion über mehrere Stunden hinweg ist in Leipzig in der Nacht zum Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Gegen 4.15 Uhr am Morgen gab die Polizei Entwarnung. Alle Anwohner könnten nun in ihre Wohnungen zurückkehren, sagte ein Sprecher. Auch die vorübergehend gesperrte Bundesstraße 2 sowie eine Bahnstrecke seien wieder freigegeben.

Rund 1200 Menschen waren dem Sprecher zufolge vor und während der Entschärfung unter anderem in Schulen und Turnhallen untergebracht gewesen. Insgesamt wohnen in dem betroffenen Bezirk demnach bis zu 10 000 Leute. Viele hatten sich aber selbst um eine Unterkunft - etwa bei Bekannten oder Verwandten - gekümmert.

Bis zur eigentlichen Entschärfung hatte es mehrere Stunden gedauert. Vereinzelt hatten sich Anwohner zunächst geweigert, ihre Wohnungen zu verlassen. Hauptgrund für die Verzögerung war aber die Evakuierung zweier Pflegeheime gewesen, die laut dem Sprecher eine logistische Herausforderung darstellte. Auch diese Bewohner sollten alle direkt am Morgen zurück in ihre Einrichtungen transportiert werden.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe britischer Bauart war am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden.