Leipzig (dpa) - Nachdem in der Nacht zu Mittwoch in Leipzig eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurde, hat sich die Lage wieder normalisiert. Der Sperrkreis sei am Morgen aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Anwohner sind zurück in ihren Wohnungen. Auch der Bahnverkehr läuft wieder. Einzig die Rückführung der Bewohner in zwei Pflegeheime werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, twitterte die Feuerwehr Leipzig. Die 250 Kilogramm schwere Bombe britischer Bauart war am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Zwischen 8000 und 9000 Menschen sollten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen, hatte die Polizei am Dienstagabend mitgeteilt. Sie kamen größtenteils in Schulen, Turnhallen oder bei Bekannten unter.