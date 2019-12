Leipzig (dpa/sn) - Nach dem erneuten Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Leipzig ist eine Sperrzone mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort eingerichtet worden. Es dürfe niemand mehr in das Gebiet hinein, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Kinder von Tagesstätten würden in Notunterkünfte gebracht - dort könnten ihre Eltern sie abholen.

Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine britische Bombe mit einem Gewicht von 150 bis 200 Kilogramm. Genaueres konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst noch nicht sagen, da sie teilweise unter der Erde liegt. Sie soll entschärft und nur im Notfall gesprengt werden. Der Sprengkörper war bei Bauarbeiten im Norden der Stadt entdeckt worden.

Die Bombe liegt fast an der gleichen Stelle, an der am 3. Dezember ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger entschärft worden war. Es werde versucht, die Evakuierungen schnell vorzunehmen, erklärte der Sprecher. Beim Fund Anfang Dezember hatte sich die Entschärfung stundenlang verzögert, weil Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen wollten. Damals mussten 8000 bis 9000 Menschen ihre Häuser räumen.