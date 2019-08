Leipzig (dpa/sn) - Neben dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist am Sonntagabend ein Heißluftballon gelandet. Wie es zu dem ungewöhnlichen Stopp mitten in der Stadt kam und ob es sich um eine Notlandung handelte, konnte ein Polizeisprecher am Montagmorgen nicht sagen. Verletzt wurde demnach niemand. Mehrere Zeugen hätten am Sonntagabend die Polizei gerufen, weil der Heißluftballon sehr tief über der Stadt flog. Als die Beamten am Völkerschlachtdenkmal eintrafen, sei der Heißluftballon bereits gelandet gewesen. Die Besatzung habe den Ballon in das Begleitfahrzeug gepackt, so der Polizeisprecher. Wenig später hätten die Ballonfahrer das Völkerschlachtdenkmal verlassen.