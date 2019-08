Leipzig (dpa/sn) - Die Polizei hat in Leipzig am frühen Mittwochmorgen einen toten Mann gefunden. Bis zum Nachmittag dauerten die Ermittlungen am Tatort in der Georg-Schumann-Straße an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Grund für die langwierige Spurensicherung seien die "Gegebenheiten des Tatorts". Bis zum Nachmittag haben die Ermittler laut Staatsanwaltschaft noch keine "Untersuchungen am Leichnam" vorgenommen. Medienberichte sprachen zunächst von einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Lokal.