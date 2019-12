Leipzig (dpa/sn) - Bei Bauarbeiten ist am Dienstag in Leipzig offenbar eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Teile der Bereitschaftspolizei und Mitarbeiter des Polizeireviers Nord mussten ihre Dienststellen verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst müsse nun den Fundort an der Maximilianallee absuchen. Weitere Einzelheiten, so über Art und Herkunft der Bombe, konnte er noch nicht nennen.